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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemideki hasarın 400 TL'ye satın alınan yapıştırıcıyla onarıldığı ve geminin bu işlemden sonra 79 sefer gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydan gelen gemi kazası ile ilgili 9 şüphelinin yargılanmasına Girne Kaza Mahkemesi'nde devam edildi. Güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen 9 şüpheli için iddia makamı 3 ay tutukluluk kararı alınmasını talep etti.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Mehmet Mannaş, gemideki hasarın 400 TL'ye satın alınan yapıştırıcıyla onarıldığını ve geminin bu işlemden sonra 79 sefer gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Geminin kara kutusundan 57 günlük veriye ulaşıldığı ve mahkemeye 27 delil sunulduğu açıklandı.

İkinci kaptanın avukatı, müvekkilinin olumsuz hava koşulları nedeniyle sefere çıkılmamasını istediğini, yolculuk sırasında ise iki kez geri dönülmesi yönünde uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Savunma avukatları, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ileri sürerek geminin teknik denetimlerinin, ilgili kurumların sorumluluklarının ve kurtarma operasyonunun araştırılmasını istedi. Mahkeme deliller ve kazayla ilgili bilirkişi heyetinin gün içinde dinlenmesine karar verdi.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yolcu gemisinin, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı