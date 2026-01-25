Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz

Suriye'de devlet ile YPG arasında varılan ateşkes 15 gün daha uzatılırken, son dönemde dikkat çeken temaslarda bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'den açıklama geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya seslenen Barzani, çarpıcı ifadeler kullandı.

"KÜRTLERE ZULMEDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ"

Barzani, "Siyasi güçler arasında savaş olur ve çözülür, ancak Kürtlere zulmedilmesini asla kabul etmeyiz. Çok önceden Mazlum Abdi'yi Arap aşiretler konusunda uyardım. IŞİD geldiğinde IŞİD'e biat ettiler. Şimdi ise bölgelerini Şam'a teslim ettiler." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz." Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.