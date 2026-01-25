Haberler

Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz

Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı üstü kapalı tehdit etti. Barzani, "Siyasi güçler arasında savaş olur ve çözülür, ancak Kürtlere zulmedilmesini asla kabul etmeyiz." dedi.

  • Suriye'de devlet ile YPG arasında varılan ateşkes 15 gün uzatıldı.
  • Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Kürtlere zulmedilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.
  • ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci nedeniyle ateşkes süresi uzatıldı.

Suriye'de devlet ile YPG arasında varılan ateşkes 15 gün daha uzatılırken, son dönemde dikkat çeken temaslarda bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'den açıklama geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya seslenen Barzani, çarpıcı ifadeler kullandı.

"KÜRTLERE ZULMEDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ"

Barzani, "Siyasi güçler arasında savaş olur ve çözülür, ancak Kürtlere zulmedilmesini asla kabul etmeyiz. Çok önceden Mazlum Abdi'yi Arap aşiretler konusunda uyardım. IŞİD geldiğinde IŞİD'e biat ettiler. Şimdi ise bölgelerini Şam'a teslim ettiler." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz." Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Özel'in 'Raconu kessin' çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına yanıt verdi: Tuzağa düşürebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Şara şunun havasını indir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Bunu yapan insan olamaz! Çocukların gözü önünde katletti
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı