Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam yönetimi ile Kürtler arasında varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşma ile siyasi ve güvenlik boyutlarıyla zorlu bir uygulama sürecine girildiğini belirtti. Barrack, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunun teyit edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Washington'un entegrasyon sürecine desteğinin süreceğini vurguladı.

ABD'nin AnkaraBüyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam yönetimi ile Kürtler arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şara'nın Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini hatırlatan Barrack, entegrasyon sürecinin yeni ve zorlu bir aşamaya girdiğini vurguladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Şam ile Kürtler arasında varılan anlaşmaya dair X hesabından açıklama yaptı.

"KÜRTLER SURİYE'NİN AYRILMAZ PARÇASI"

Barrack, açıklamasında Suriye Devlet Başkanı Şara'nın bu yöndeki mesajının önemli olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin terörle mücadelede ilerleme kaydedilirken Suriye'nin, IŞİD'le mücadelede tarihi ortak olduğu Küresel Koalisyon'la uyumlu şekilde bütünleşmesini desteklediğini ifade etti.

ENTEGRASYON SÜRECİ İÇİN KRİTİK DÖNEM

Kapsamlı entegrasyon anlaşmasının detaylarının netleştirilmesine yönelik sürecin şimdi başladığını belirten Barrack, bunun teknik ve siyasi açıdan zorlu bir çalışma gerektirdiğini söyledi. ABD'nin, sürecin her aşamasında kararlı biçimde destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD: ULUSAL ÇIKARLARIMMIZI KORUYACAĞIZ

Washington'un bu süreçteki önceliklerinin altını çizen Barrack, IŞİD kalıntılarının tamamen yenilgiye uğratılması ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Barış Planı'nın ilerletilmesinin ABD açısından hayati ulusal güvenlik çıkarları arasında yer aldığını belirtti.

"BİRLEŞİK VE KAPSAYICI SURİYE" VURGUSU

ABD'nin özellikle IŞİD tehdidine karşı sürdürülen çabadan cesaret aldığını ifade eden Barrack, uzun vadeli Kürt ortakların, tüm vatandaşlarının hak ve çıkarlarını koruyan birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Açıklamada, farklı çıkar alanlarının tek bir bütünleşik yol altında bir araya getirilmesinin, uzlaşma ve ulusal birlik gibi ortak hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracağı vurgulandı. Barrack, bu sürecin Suriye'de kalıcı istikrar için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Elif Yeşil
