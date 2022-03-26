Banyoda eşinin hamilelik testini bulan adam, çıkan sonucu görünce dondu kaldı

Amerikan sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yapılan bir itiraf, çok sayıda etkileşim aldı. Kendisinin 35, eşinin de 32 yaşında olduğunu belirten bir adam, aralarındaki sorun nedeniyle 6 aydır cinsel hayatlarının olmadığını dile getirdi.

BANYODA HAMİLELİK TESTİ BULDU

Eşinin banyodan çıkmasının ardından içeri girdiğini ve çöpü boşalttığı sırada peçeteye sarılı şekilde pozitif hamilelik testi bulduğunu belirten adam, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Bebeğin kendisinden olamayacağından emin olduğunu dile getiren şahıs, karısının kız kardeşiyle telefon konuşmasına da şahit olduğunu dile getirdi.

"MUTSUZ OLDUĞUNA DAİR FİKRİM YOKTU"

Adam, paylaşımına ise şu notu düştü: "Onu çok seviyordum ve sorunlarımızı beraber çözeceğimiz konusunda anlaşmıştık. Açıkçası mutsuz olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Beni aldatacağına ihtimal vermiyordum ama kız kardeşiyle telefon konuşmasında testin onun olduğundan emin oldum."