Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde, bir bankanın hırsızlık alarmı polisleri harekete geçirdi. Ancak alarma sebep olan bir hırsız değil, yabani bir geyikti. Yetkililer, yetişkin bir erkek geyiğin bankanın camına çarparak içeri girdiğini ve bu sırada alarmın devreye girdiğini belirtti. Panik halindeki geyik, bankanın içinde koşturarak mobilyalara çarptı ve kaos yarattı. Polisler, geyiği kontrol altına alarak binadan dışarı çıkardı ve güvenli bir şekilde serbest bıraktı.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde, Suffolk County polisi bir banka alarmı ihbarına yanıt verdi. Banka güvenlik sistemi, hırsızlık alarmını tetikleyince ekipler Webster Bank şubesine yöneldi, ancak içeride bir insan değil, yabani bir geyik buldular.
GEYİK CAMI KIRDI, ALARMI TETİKLEDİ
Yetkililer, yetişkin bir erkek geyiğin pazar günü bankanın camına çarparak içeri girdiğini ve bu sırada alarmın devreye girdiğini açıkladı. İçeri giren geyik, panikle bankanın içinde koşarak mobilyalara çarptı ve içeride ciddi bir kaos yarattı.
POLİS EKİBİ ÇIKARDI
Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, panik halindeki geyik masalar, sandalyeler arasında zorlukla ilerledi. Suffolk County polisleri, ilk etapta neyle karşılaştıklarını anlamadıkları için büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra görevliler, geyiği lasso yardımıyla kontrol altına alarak binadan dışarı çıkarmayı başardı ve hayvanı güvenli şekilde serbest bıraktı.
KİMSE YARALANMADI, BANKA YENİDEN AÇILDI
Olay sırasında ne müşteri ne de polis yaralanırken, banka içindeki kargaşa temizlendikten sonra şube yeniden hizmete açıldı. Suffolk Polis Komisyoneri Kevin Catalina, ekibin bu beklenmedik durumla başa çıkma şekline övgüde bulundu.