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Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
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Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek A Grubu'nda 6 puana ulaştı. İlk iki maçında toplam 3 gol atan ev sahibi ekip, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

  • Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore'yi 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
  • Meksika, toplam 3 gol atarak turnuvada son 32'ye kalan ilk takım oldu.
  • Meksika, Çekya-Güney Afrika maçının 1-1 bitmesiyle grup liderliğini de garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

SADECE 3 GOLLE BAŞARDILAR

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Meksika, Güney Kore karşısında da 1-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. İki maç sonunda toplam 3 gol atan Meksika, buna rağmen son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım olmayı başardı.

GÜNEY KORE 3 PUANDA KALDI

İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Güney Kore ise Meksika yenilgisiyle 3 puanda kaldı. Asya temsilcisi, son hafta öncesinde gruptan çıkma şansını sürdürse de işini son maça bıraktı.

LİDERLİĞİ DE GARANTİLEDİ

A Grubu'nda daha önce oynanan Çekya-Güney Afrika karşılaşmasının 1-1 sona ermesiyle birlikte Meksika, son hafta öncesinde liderliği de garantiledi. Meksikalılar, son grup maçında Çekya ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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