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Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
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Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 51'e çıktı. 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle riskli bölgeler tahliye edildi.

BANGLADEŞ'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Bangladeş'te Cox's Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybının arttığı bildirildi. Ülkede, riskli bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini belirten yetkililer, muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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