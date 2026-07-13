Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

BANGLADEŞ'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Bangladeş'te Cox's Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybının arttığı bildirildi. Ülkede, riskli bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini belirten yetkililer, muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı