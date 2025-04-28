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Bangladeş'te Saima Wazed Putul İçin Interpol'den Tutuklama Kararı

Bangladeş'te Saima Wazed Putul İçin Interpol'den Tutuklama Kararı
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Bangladeş'te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in kızı Saima Wazed Putul hakkında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi.

Bangladeş'te mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in kızı Saima Wazed Putul hakkında, Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi.

Dakka Kıdemli Özel Yetkili Yargıcı Zakir Hossain Galib başkanlığındaki mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in kızı Saima Wazed Putul hakkındaki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ACC) talebini sonuçlandırdı. Mahkeme, Putul hakkında yolsuzluk suçlamasıyla Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi. Putul, annesinin siyasi konumunu kötüye kullanmak, zimmete para geçirmek ve yolsuzlukla suçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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