Bangladeş'te demir yüklü kamyon devrildi: 15 ölü

BANGLADEŞ'te demir çubuk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan ülkenin kuzeyine ilerleyen demir yüklü bir kamyonun, Tangail bölgesinde kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Yetkililer, kamyona otostop çekerek binen gündelik işçilerin demir çubukların altında kaldığını ve kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralanan 6 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı