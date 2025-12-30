Haberler

Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bangladeş'in ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya, uzun süredir süren sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti. Ziya'nın ölümü, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden (BNP) yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ülkenin ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp hastalığı, diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gibi uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Ziya, kasım ayında hastaneye kaldırılmış, daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ziya'nın ölümünden 'derin üzüntü' duyduğunu ifade etti. Ziya'nın, Bangladeş'in gelişimine katkılarının 'kalıcı mirası olduğunu' aktaran Şerif, "Begüm Ziya, Pakistan'ın sadık bir dostuydu. Hükümetim ve Pakistan halkı, bu acı anında Bangladeş halkının yanındadır. Bu zor zamanlarda ailesi, dostları ve Bangladeş halkıyla birlikteyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
