Haberler

Bangkok'ta Yol Çöktü, 50 Metre Derinliğinde Çukur Oluştu

Bangkok'ta Yol Çöktü, 50 Metre Derinliğinde Çukur Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir yolun çökmesi sonucu 50 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Yetkililer, bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini tahliye etti.

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde dev bir çukur oluştuğu bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Yetkililer, yolda yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştuğunu ve bir aracın çukura düştüğünü belirtti.

Çökmenin meydana geldiği sokaktaki hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.