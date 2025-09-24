Bangkok'ta Yol Çöktü, 50 Metre Derinliğinde Çukur Oluştu

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde dev bir çukur oluştuğu bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Yetkililer, yolda yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştuğunu ve bir aracın çukura düştüğünü belirtti.

Çökmenin meydana geldiği sokaktaki hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği aktarıldı.