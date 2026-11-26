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TAYLAND'ın başkenti Bangkok'taki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yerel yetkililer, tesis çevresinde yaşayanlara bölgeyi derhal tahliye etmeleri uyarısında bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un doğusundaki bir petrol rafinerisinde, bugün yerel saatle 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, yükselen alevler ve yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Yerel yetkililer, sanal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, güvenlik gerekçesiyle tesis çevresinde yaşayanlara bölgeyi derhal tahliye etmeleri uyarısında bulundu. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı