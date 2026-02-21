Haberler

Balkondan atılanı görünce hep birlikte koşmaya başladılar

Avusturya'da bir sosyal medya fenomeni, balkondan 10 bin Euro atınca sokaktaki herkes paraya doğru koşmaya başladı. Sokaktaki kargaşa kameraya yansıdı.

  • Avusturya'da bir sosyal medya fenomeni, balkondan yaklaşık 10 bin Euro nakit para fırlattı.
  • Paraları toplamak için yarışan onlarca kişi, bölgedeki trafiği durma noktasına getirdi.
  • Olay sırasında şanslı azınlık paralarla bölgeden uzaklaştı.

Avusturya'da bir sosyal medya fenomeninin gerçekleştirdiği sıra dışı eylem, sokakta büyük bir izdihama yol açtı. Kaldığı evin balkonuna çıkan fenomen, aşağıda bekleyen kalabalığın üzerine yaklaşık 10 bin Euro nakit para fırlattı.

PARALARI KAPMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Havada uçuşan banknotları gören vatandaşlar, paraları toplayabilmek için birbirleriyle yarışırken o anlar çevredeki güvenlik kameralarına ve cep telefonlarına anbean yansıdı.

Paraları toplamak isteyen onlarca kişinin aynı anda yola fırlaması nedeniyle bölgedeki trafik durma noktasına geldi. Kısa süreli arbedenin yaşandığı olayda, şanslı azınlık paralarla bölgeden uzaklaşırken sosyal medya fenomeni tepki topladı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

para herkesi böyle yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
