Haberler

Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele alarak 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin birinci yılı, milyonların katıldığı etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların en dikkat çeken anı ise 2016'da enkazdan çıkarılan Ümran Dakneş'in, yıllar sonra Şam'daki törende konuşma yapması oldu.

Dünya, 2024'ün kasım ve aralık aylarında Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelere tanıklık etti. Muhalif güçler, aylar süren ilerleyişin ardından ülke genelinde kontrolü adım adım ele geçirdi ve 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Bu büyük değişimin birinci yıl dönümünde Suriye'nin birçok kentinde meydanlar doldu.

MİLYONLAR MEYDANLARDA "HÜRRİYET GÜNÜ"NÜ KUTLADI

Ülkenin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli, Baas rejiminin devrilmesinin yıl dönümü dolayısıyla meydanlara akın etti. "8 Aralık Hürriyet Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere özellikle dün yoğun katılım gözlendi. Akşam saatlerinde coşku doruk noktasına ulaştı. Birçok kentte vatandaşlar araçlarıyla uzun konvoylar oluştururken, havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Suriye bayrağının renklerine sahip sıcak hava balonlarının gökyüzüne bırakılması ise kutlamalara ayrı bir renk kattı.

Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

ŞAM'DA REJİMİN ÇÖKÜŞÜNÜN YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL TÖREN

Baas rejiminin sona ermesinin birinci yılı dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda resmi bir tören düzenlendi. Duygu dolu anlara sahne olan program, sembolik bir görüntüyle gündeme oturdu.

Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

ENKAZDAN SARAYA: ÜMRAN'IN TARİHİ KONUŞMASI

Halep'teki 2016 hava saldırısında enkaz altından çıkarılıp ambulansın arka koltuğunda sessizce oturduğu haliyle tüm dünyada savaşın sembolü hâline gelen küçük Ümran Dakneş, yıllar sonra yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. 2025 yılının Aralık ayında, artık genç bir delikanlı olan Ümran, bir zamanlar zulmünden kaçtığı Esad rejiminin çöküşünün ardından Şam'daki törende sahneye çıktı ve "zafer konuşması" yaptı. Konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." diyen Ümran'ın sözleri salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

BİZİM ÜLKEMİZDEDE yuzbinlerCE DEPREMDE BU HALE GELMİŞ İNSAN VAR cocuk var hala prefabriklerde cadırlarda yaşıyorlar onlarrı haber yapacak varmı yürekli bir kanal

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLion 1:

Cidden varsa yoksa Suriyeliler onlara ülkemize giriş serbest hastahane serbest çocuk parası fakir yardimi elektirik yardımı vergi yok adam benim köyümde kira ile tarla alıyor tarla benim traktörü var Toyota taksisi var pikapi var 3 yıl içinde nasıl aldı onun katı çalışıyorum benim biseyim yok

yanıt12
yanıt11
Haber YorumlarıSuat Görgülü:

senin gibi şerefsizler yapılanı görmez burda ahkam keser

yanıt14
yanıt14
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Gösterin o zaman herkes görsün.. Filistinle burayı kıyaslayan akıl yoksunudur.

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

hadi be hadsiz

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıCaner:

oğlum yalandan dolandan başka işiniz yok. Dünyada depremzedeye en hızlı ve en sağlam evleri yapan hükümet AK parti hükümetidir. Nankör olmayan herkes bunu bilir. Akıl yoksunu muhaliflere bir şey anlatmak deveyi iğne deliğinden geçirmekten daha zordur.

yanıt0
yanıt0
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title