Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Dünya, 2024'ün kasım ve aralık aylarında Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelere tanıklık etti. Muhalif güçler, aylar süren ilerleyişin ardından ülke genelinde kontrolü adım adım ele geçirdi ve 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Bu büyük değişimin birinci yıl dönümünde Suriye'nin birçok kentinde meydanlar doldu.

MİLYONLAR MEYDANLARDA "HÜRRİYET GÜNÜ"NÜ KUTLADI

Ülkenin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli, Baas rejiminin devrilmesinin yıl dönümü dolayısıyla meydanlara akın etti. "8 Aralık Hürriyet Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere özellikle dün yoğun katılım gözlendi. Akşam saatlerinde coşku doruk noktasına ulaştı. Birçok kentte vatandaşlar araçlarıyla uzun konvoylar oluştururken, havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Suriye bayrağının renklerine sahip sıcak hava balonlarının gökyüzüne bırakılması ise kutlamalara ayrı bir renk kattı.

ŞAM'DA REJİMİN ÇÖKÜŞÜNÜN YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL TÖREN

Baas rejiminin sona ermesinin birinci yılı dolayısıyla başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda resmi bir tören düzenlendi. Duygu dolu anlara sahne olan program, sembolik bir görüntüyle gündeme oturdu.

ENKAZDAN SARAYA: ÜMRAN'IN TARİHİ KONUŞMASI

Halep'teki 2016 hava saldırısında enkaz altından çıkarılıp ambulansın arka koltuğunda sessizce oturduğu haliyle tüm dünyada savaşın sembolü hâline gelen küçük Ümran Dakneş, yıllar sonra yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. 2025 yılının Aralık ayında, artık genç bir delikanlı olan Ümran, bir zamanlar zulmünden kaçtığı Esad rejiminin çöküşünün ardından Şam'daki törende sahneye çıktı ve "zafer konuşması" yaptı. Konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." diyen Ümran'ın sözleri salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.