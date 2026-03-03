Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yayınladığı dans videosu ile adından söz ettiren genç kız sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Birkaç yıl önce İran'dan ayrıldım, şu anda ABD'de mühendislik alanında doktora yapıyorum. Buradaki özgürlük için minnettarım, bu birçok İranlının uğruna savaştığı bir hayal" ifadelerine yer verdi.
- İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
- Dansıyla tanınan İranlı genç kız, Amerika'da yaşadığını ve mühendislik alanında doktora yaptığını açıkladı.
- Genç kız, ABD'deki özgürlük için minnettar olduğunu ve Başkan Trump'a teşekkür ettiğini belirtti.
İran'ın dini lideri, ülkenin en kilit ismi ve devrimin beyni olarak kabul edilen Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Hamaney'in ölümü bir kesimi derin üzüntüye sevk ederken bir kesim tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Sevinenlerden biri de dansıyla adından söz ettiren İranlı genç bir kızdı.
AMERİKA'DA YAŞIYORMUŞ
Yayınladığı dans videosu milyonlar tarafından izlenen genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika'da yaşadığını ve mühendislik alanında doktora yaptığını belirtti.
"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TRUMP"
Genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tamam millet, eğer Trump şarkısıyla dans eden o İranlı kötü kızı arıyorsanız, işte o benim. Birkaç yıl önce İran'dan ayrıldım, şu anda ABD'de mühendislik alanında doktora yapıyorum. Buradaki özgürlük için minnettarım, bu birçok İranlının uğruna savaştığı bir hayal. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler Amerika. Teşekkürler Başkan Trump" ifadelerine yer verdi.