Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Haberin Videosunu İzle
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yayınladığı dans videosu ile adından söz ettiren genç kız sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Birkaç yıl önce İran'dan ayrıldım, şu anda ABD'de mühendislik alanında doktora yapıyorum. Buradaki özgürlük için minnettarım, bu birçok İranlının uğruna savaştığı bir hayal" ifadelerine yer verdi.

  • İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
  • Dansıyla tanınan İranlı genç kız, Amerika'da yaşadığını ve mühendislik alanında doktora yaptığını açıkladı.
  • Genç kız, ABD'deki özgürlük için minnettar olduğunu ve Başkan Trump'a teşekkür ettiğini belirtti.

İran'ın dini lideri, ülkenin en kilit ismi ve devrimin beyni olarak kabul edilen Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Hamaney'in ölümü bir kesimi derin üzüntüye sevk ederken bir kesim tarafından da büyük sevinçle karşılandı. Sevinenlerden biri de dansıyla adından söz ettiren İranlı genç bir kızdı.

AMERİKA'DA YAŞIYORMUŞ

Yayınladığı dans videosu milyonlar tarafından izlenen genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika'da yaşadığını ve mühendislik alanında doktora yaptığını belirtti.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TRUMP"

Genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tamam millet, eğer Trump şarkısıyla dans eden o İranlı kötü kızı arıyorsanız, işte o benim. Birkaç yıl önce İran'dan ayrıldım, şu anda ABD'de mühendislik alanında doktora yapıyorum. Buradaki özgürlük için minnettarım, bu birçok İranlının uğruna savaştığı bir hayal. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler Amerika. Teşekkürler Başkan Trump" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

