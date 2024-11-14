MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bugün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Bakanlık kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddialar üzerine "TSK'nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır.

"TSK'YI YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK'yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır" yanıtını verdi.