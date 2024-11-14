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MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir

MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir
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Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada "TSK'nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bugün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Bakanlık kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddialar üzerine "TSK'nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır.

"TSK'YI YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK'yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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