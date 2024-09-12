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Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Güney Kore'de Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Alpay, yapay zekanın askeri alanda sorumlu ve etik kullanımına dikkat çekti.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 9-11 Eylül tarihlerinde Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'ne, Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı'na ve Seul Savunma Diyaloğu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Alpay'ın temaslarına ilişki yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 9-11 Eylül tarihlerinde Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette; Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'ne, Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Savunma Bakanları Toplantısı'na ve Seul Savunma Diyaloğu'na katıldı. Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi'nde (REAIM) yaptığı konuşmada, yapay zekanın askeri alanda sorumlu ve etik kullanımına dikkati çekti. Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye'nin bu alandaki adımları ve katkıları üzerinde durarak, yapay zekanın kullanımının ulusal ve uluslararası güvenlik için stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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