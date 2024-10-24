Üye Girişi
Haberler

Bakan Tunç: Terörle mücadeledeki kararlılığımız hiçbir zaman sekteye uğramayacak

Bakan Tunç: Terörle mücadeledeki kararlılığımız hiçbir zaman sekteye uğramayacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu saldırı bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu saldırı bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak. Bilakis bu konudaki kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Heyetler arası görüşmenin ardından Macar mevkidaşı ile basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Tunç, TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'SAVUNMA SANAYİNDE YERLİ ÜRETİMLERLE ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI'

Savunma sanayinde özellikle yerli üretimlerle önemli mesafeler alındığını aktaran Bakan Tunç, TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısının savunma sanayini hedef aldığını belirtti. Bakan Tunç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizin önemli savunma sanayi kuruluşlarından TUSAŞ'a hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. PKK terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıda maalesef 5 vatandaşımız şehit oldu. Yaralılarımızın tedavileri şu anda hastanelerde devam ediyor. TUSAŞ, ülkemizin önemli savunma sanayi kuruluşlarından birisi. Son yıllarda çok önemli başarılara imza attı. Savunma sanayinde özellikle yerli üretim alanında çok önemli mesafeler aldı. Bu başarının, ülkemizin savunma sanayinin hedef alındığını düşünüyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Tunç, başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, "Bu saldırı bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak. Bilakis bu konudaki kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Ülkemizin birlik beraberliğine, milletimizin huzur ve güvenliğine kast eden bu terör şebekelerini temizleyinceye kadar mücadelemizi süreceğiz" diye konuştu.

'ADLİ İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA TAHKİM EDİLMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Macaristan Adalet Bakanı Tuzson ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin her alanda devam ettiğini dile getirdi. Bakan Tunç, Türkiye ve Macaristan'ın arasındaki hukuki ve adli iş birliğine ilişkin bir anlaşmaya vardıklarını, adli iş birliğinin daha da tahkim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Tunç, "Türkiye ve Macaristan arasındaki hukuki iş birliğine ilişkin bir anlaşmamız var. Hem bu anlaşma hem de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sorunsuz devam eden hukuki, adli iş birliğimiz var. Sorunsuz devam eden adli iş birliğimizin daha da tahkim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ankara'da yapılan görüşmede ortaya çıkan görüşler doğrultusunda ortaya koyduğumuz pratikler hem de bugün imzaladığımız ortak mutabakat zaptıyla ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak kararlar aldık" dedi.

Bakan Tunç, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle Macaristan'daki programlarını tamamlamadan bugün yurda dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Kahramankazan Yılmaz Tunç Güvenlik Ankara Dünya Terör TUSAŞ

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 24-25 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 24-25 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.