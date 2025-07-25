Bakan Tekin, Sri Lanka'da 'Kırmızı Mescit' Ziyaretinde Bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka'da 'Kırmızı Mescit' olarak bilinen yapıyı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da İslam'ın sembollerinden biri olarak kabul edilen, UNESCO tarafından 'kültürel miras' listesine alınan ve halk arasında 'Kırmızı Mescit' olarak bilinen tarihi yapıyı ziyaret ettik. Bu vesileyle aziz milletimizin ve başta Sri Lankalı Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek cumasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.