Bakan Kurum, İngiltere'de

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İklim İnovasyon Forumu'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen 'İklim İnovasyon Forumu'nda COP31 Başkanlığı olarak önceliklerimizi ortaya koyduk. Elektrifikasyon, enerji dönüşümünün hızlandırılması ve iklim hedeflerine ulaşılması açısından kritik önemde. Bu doğrultuda, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefini Antalya'daki temel gündem başlıklarımızdan biri olarak taşıyoruz. COP31 Başkanlığı olarak bu alanda küresel bir ivme oluşturmayı hedefliyoruz. Londra'da yürüttüğümüz temaslar, bu hedef doğrultusunda oluşturmak istediğimiz küresel ivmeye önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı