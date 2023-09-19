Bakan Koca: Ülkemizde de görülen eris varyantı halkımız için gündem olmaya değer değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde de 9 kişide görülen koronavirüsün eris varyantıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dünyayı tedirgin eden eris varyantının Türkiye'de de 9 kişide görüldüğünü duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Koca, "Eris varyantı sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil" dedi.

"TÜM DÜNYA BASİT TEDBİRLER DIŞINDA NORMALE DÖNDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı alarma geçiren ve hatta bazı ülkelerde maskeyi geri getiren eris varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'de de 9 kişide görülen koronavirüsün bu yeni varyantıyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Koca, " Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür.

"BİLİM İNSANLARI ÜZERİNDE KONUŞABİLİRLER AMA..."

"Eris" adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.