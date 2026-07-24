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Bakan Kacır, 6. Arktik Seferi’nde Bilim Heyetini Ziyaret Etti

Bakan Kacır, 6. Arktik Seferi’nde Bilim Heyetini Ziyaret Etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 6. Ulusal Arktik Bilim Seferi’ne katılan araştırmacıları ziyaret ederek, Türkiye’nin kutup araştırmalarında elde ettiği verilerin uluslararası literatüre katkı sağlayacağını belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne katılarak bilim insanlarının kutup bölgesindeki araştırmalarını yerinde gözlemledi. Kutuplarda 2017 yılından bu yana Türk bayrağının dalgalandığını belirten Kacır, "Elde edilen veriler bilimsel çalışmalara dönüşerek uluslararası literatüre kazandırılacak, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-VI) devam ediyor. Sefer kapsamında hem Türk bilim heyetini hem de araştırmaların sürdüğü bölgeyi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Svalbard Adası'nda bulunan Longyearbyen yerleşimine gelerek, Türk araştırmacıların bulunduğu gemiye çıktı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilim insanlarının kutup bölgesindeki araştırmalarını yerinde gözlemlediklerini ifade eden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen bilim seferleriyle 2017 yılından bu yana kutuplarda Türk bayrağının gururla dalgalandığına dikkati çekti. Kacır, "Bugüne kadarki 10 Antarktika ve 6 Arktik Bilim Seferi'ne yaklaşık 300 bilim insanımız katıldı. Onların çalışmalarıyla ülkemiz küresel bilim literatürüne değerli katkılar sundu. 2025 yılından itibaren Svalbard Antlaşması'na taraf olmamızla birlikte bilim insanlarımız için kuzey kutup bölgesinde daha güçlü araştırma imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANTARKTİKA'DA KALICI TÜRK BİLİM ÜSSÜNÜ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Antarktika'da ise kalıcı Türk bilim üssünü hayata geçireceklerini belirten Bakan Kacır, "Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en belirgin şekilde gözlemlendiği kutup coğrafyasında, bilim insanlarımız bu yılki Arktik seferinde 22 gün boyunca 90'dan fazla istasyonda ölçümler gerçekleştirdi. Elde edilen veriler bilimsel çalışmalara dönüşerek uluslararası literatüre kazandırılacak, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kutup araştırmalarının, bilimsel olduğu kadar stratejik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Kacır, değişen iklim koşullarıyla birlikte enerji kaynakları, yeni ticaret yolları ve jeopolitik dengeler açısından önemi giderek artan bu bölgede Türkiye'nin güçlü şekilde yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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