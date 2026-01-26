Haberler

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Riyad'da Türkiye'nin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik destek mesajı verdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suudi Arabistan'da Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Riyad'da Büyükelçimiz Sayın Prof. Dr. Emrullah İşler ile bir araya geldik. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
