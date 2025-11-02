Bakan Işıkhan İsveç'te Sosyal Temaslarda Bulundu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsveç temasları kapsamında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç Süryani Cemaati'nin kıymetli temsilcileriyle Stokholm Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Hoşgörü ve barışa dayalı medeniyet değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.