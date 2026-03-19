Bakan Fidan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki diplomatik temasları kapsamında bugün Katar'a gitti. Bakan Fidan bu kapsamda, başkent Doha'daki Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Ziyaretinde komutanlık şeref defterini imzalayan Fidan, birliğin faaliyetleri ve bölgedeki askeri iş birliği çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı