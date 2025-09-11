Bakan Yaşar Güler, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam programı kapsamında Vietnam Cumhurbaşkanı Sayın Luong Cuong tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler, görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verildi.