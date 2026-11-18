AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'in başkenti Manila'da Fas Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filipinler'in başkenti Manila'daki temasları kapsamında Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous ile görüştüğünü bildirdi. Göktaş, "Fas Krallığı Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Sayın Najwa Koukous ile bir araya geldik. Aile kurumunun güçlendirilmesinden kadınların toplumsal hayata katılımına kadar yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Çocuklarımızın dijital dünyanın risklerinden korunmasına ve engelli vatandaşlarımızın desteklenmesine yönelik adımlarımızı istişare ettik. Görüşmemizin, yeni iş birliği imkanlarına ve kalıcı kazanımlara vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı