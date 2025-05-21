Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de TDT Zirvesi Öncesi Meslektaşlarıyla Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya