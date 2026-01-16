Hakan Fidan, Litvanya'da Finlandiya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak meseleler üzerinde iş birliği yapılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
