Hakan Fidan, Litvanya'da Finlandiya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Litvanya'da Finlandiya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak meseleler üzerinde iş birliği yapılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
