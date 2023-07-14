Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleşen görüşme, kabul edildi.
Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
ENDONEZYA, (DHA)- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi' denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya