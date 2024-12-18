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Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız
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Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırıma değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini kullanmaya hazırdır." mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırıma değinen Bakan Fidan, "İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" dedi.

"İSRAİL'E KARŞI DAYANIŞMA GÖSTERMELİYİZ"

İsrail'in yol açtığı fiziki zarar ve kayıpların milyarlarca dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Bakan Fidan, "Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini kullanmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYMA KONUSUNDA HALA GERİDEYİZ"

Fidan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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