Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Çalışma ziyareti kapsamında Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ATEŞKESİN KALICI HALE GETİRİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Fidan, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZOR VE UZUN BİR ADIM"

"Umuyorum bundan sonra iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız." diyen Fidan, "Özellikle iki devletli çözüm zor ve uzun bir adım. Bazılarının istemediği bir adım. Bu olmadan bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı da herkesin malumu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı bir basın mensubunun Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna ise Fidan, şu yanıtı verdi:

"KATLİAMIN DURMASI BİZİM İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ"

"15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivil ve çocuk kayıplarının her gün vuku bulması tabi ki insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor, uluslararası sistemin ne kadar değeri varsa hepsinin de yerle bir olmasına sebep oluyor.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafına ulaştırılmasına izin verilir. Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Kış şartlarındayız. Şu anda zor durumda kalan 2 milyon insan var. Bu konuda Türkiye tabi ki elinden geleni yapacak."