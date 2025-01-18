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Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "Umuyorum bundan sonra iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm zor ve uzun bir adım. Bazılarının istemediği bir adım." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Çalışma ziyareti kapsamında Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ATEŞKESİN KALICI HALE GETİRİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Fidan, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZOR VE UZUN BİR ADIM"

"Umuyorum bundan sonra iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız." diyen Fidan, "Özellikle iki devletli çözüm zor ve uzun bir adım. Bazılarının istemediği bir adım. Bu olmadan bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı da herkesin malumu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı bir basın mensubunun Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna ise Fidan, şu yanıtı verdi:

"KATLİAMIN DURMASI BİZİM İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ"

"15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivil ve çocuk kayıplarının her gün vuku bulması tabi ki insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor, uluslararası sistemin ne kadar değeri varsa hepsinin de yerle bir olmasına sebep oluyor.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafına ulaştırılmasına izin verilir. Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Kış şartlarındayız. Şu anda zor durumda kalan 2 milyon insan var. Bu konuda Türkiye tabi ki elinden geleni yapacak."

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJY:

PEKİ TÜRKİYE İLE KÜRT'LER ARASINDA İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNÜ NASIL BULUYORSUNUZ SAYIN BAKANIM??????? FİLİSTİN'LİLERİN BAĞIMSIZ DEVLET KURMAYA HAKKI VARDA KÜRT'LERİN YOKMU SAYIN BAKANIM???????

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Haber YorumlarıVEFA:

İki devlet mi, İsrail den başka devlet mi kaldı orada?.. Tarihi harabelerden devlet mi olur?..

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Pişt ! Sarosun beslemeleri. Yolsuzluk parasıyla tutulmuş troller. İmamoğlu’nun treninin seyircileri neredesiniz be. Bu gün mesainiz yok mu ?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Kim dinler seni!!!!

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Hakan Beeyyy..... Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Ocak-2024'te açıkladığına göre, 7-Ekim-2023 ile 31-Aralık-2023 tarihleri arasında Türkiye'den İsrail'e toplam 701 gemi dolusu mal gitti (Ortalama, günde 8 gemi)... Ocak-2024'te ise, Gazze'de öldürülen Filistinli Müslüman sayısı 20,000'i geçmişti... Ve patronunuz "RECEP" (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP") 2-Mayıs-2024'e kadar İsraille ticarete, "İSRAİL'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA" devam etti.... SİZ HÂLÂ NİYE İSTİFA ETMEDİNİZ ?.......

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Haber YorumlarıMurat Celik:

İsrail ve CHP'nin trolleri burada

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ya şu mevcut iktidarın her şeyde söz sahibiymiş gibi içeriye proboganda odaklı söylemleride baydı yahu suriye suriye dediniz adamlar turk ürünlerine yuzde 500 vergi koydu suriye toplantısı abd ing fransa italya almanya arasında yapıldı gazze diye bir şey kalmadı hala israile ihracat yapılıyor ypg pyd suriyede her gün güçleniyor Allah aşkına proboganda uğruna bu halkın geleceğiyle oynamayın

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