Haberler

Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın eşiğindeki ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştüğünü söyleyen Bakan Fidan, "Şu an ani bir savaş tehdidi ihtimali yok. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var. Yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok." dedi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında ani bir savaş ihtimalinin olmadığını belirtti.
  • İran ve ABD yetkilileri, iki gün önce Umman'da nükleer müzakereler için bir araya geldi.
  • İran, nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirilmesinin mevcut uygulaması ve yüzde 60 oranındaki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti olmak üzere iki konuyu tartışmak istiyor.

İran ve ABD arasında yükselen tansiyon, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Umman'da başlayan nükleer müzakereler Washington ile Tahran arasında gerilimi bir nebze düşürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama geldi.

BAKAN FİDAN: BÖLGENİN YENİ SAVAŞI KALDIRACAK HALİ YOK

Hakan Fidan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ani bir savaş ihtimalinin olmadığını söyledi. Fidan şu ifadeleri kullandı: "İran meselesi gündemimizi meşgul ediyor, bölgemizin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok. Cumhurbaşkanımız da bu konuda hassasiyet içerisindeler. İki gün önce Umman'da İranlılar ile ABD'li yetkililer bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bilgi verdi, ABD'li yetkililerle de görüşüldü.

"ABD-İRAN GERİLİMİNDE ANİ SAVAŞ İHTİMALİ YOK"

Neticeye ulaşılması zor bir konu, sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli. Yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor, tarafların çözmeye yönelik bir irade varsa bunu görüyoruz. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var.

"İRANLILARA 'DÖRT MADDEYİ AL VEYA TERK ET' DEMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Bir ihtimal var, kapı aralandı, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta da müzakere kararı alınması ve nükleer dosyadan başlanması önemli bir karardı. İranlılara dört maddeyi al veya terk et demek çözüm değildir, ABD'lilere anlattık.

İranlılarla nükleer konusunda bir iradeyi gördükten sonra ABD tarafına da söyledik, buradan gidilmesi daha iyi olur diye. Nükleer konu en önemli konu. İranlıların tartışmak istedikleri konu adeti ile ABD'lilerin konu adedi bir değil. İran 2 konu konuşmak istiyor. Biri uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili mevcut uygulamanın keyfiyeti nedir. Diğeri ise zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki uranyum ne olacak. İran sadece bunu konuşmak istiyor. Nükleerde bir çözüm çıkarsa diğer sorunlar rahatlıkla çözülür. Öncelik nükleerde çözüm bulmak."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MAJESTIC AVRAGDIN GERIDEN ISTEDI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Denizdeki tüyler ürperten olayı, tek cümlelik not aydınlattı
Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi