Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı