Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş'te mülteci kamplarını ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'da bulunan Rohingya mülteci kamplarını ziyaret ederek, Türk kurumlarının bölgedeki insani yardım faaliyetlerini ve hastane hizmetlerini yerinde inceledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş programı kapsamında temaslarına Cox's Bazar'da devam etti. Bakan Fidan, bölgede yer alan Rohingya mülteci kamplarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere ilgili Türk kurumlarının bölgede yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini yakından inceledi.

Dışişleri Bakanı Fidan programı kapsamında ayrıca, bölgedeki sağlık hizmetlerini de denetledi. Fidan, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'ne giderek burada sunulan hizmetleri yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı