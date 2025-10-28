Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün'de Salt Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ürdün'de Salt Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Ürdün'ün kadim şehri Salt'ta, Amman Büyükelçimiz Sayın Yakup Caymazoğlu ile birlikte, Salt Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 1917'de, Filistin Cephesi'nde vatanı müdafaa ederken şehadet mertebesine ulaşan 300 kahraman Türk askerimizin ebedi istirahatgahı olan bu mübarek mekanda, aziz şehitlerimiz için dua ettik, ruhlarına Fatihalarımızı gönderdik. Osmanlı Devleti'nin bugünkü Ürdün topraklarındaki idari merkezi olan Salt şehri, Salt Muharebeleri'nin ardından, Yuşa Vadisi'ni korumak ve Kudüs'e geçit vermemekle görevli kahraman askerlerimizin destansı direnişine sahne olmuştur. Bu topraklarda yatan aziz şehitlerimiz, sadece bir dönemin değil, bir milletin inancının, dirayetinin ve vatan sevgisinin timsalidir. Onların emaneti olan bu mukaddes mirası, Türkiye yüzyılında da aynı ruh, aynı iman ve aynı kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim, bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin; mekanlarını cennet, makamlarını Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
