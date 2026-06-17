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Bakan Bayraktar, Romanya'da

Bakan Bayraktar, Romanya'da
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Bölge Başkanı Naci Kanbay ve heyeti ile bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Bölge Başkanı Naci Kanbay ve heyeti ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya temaslarımız kapsamında, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Romanya Bölge Başkanı Sayın Naci Kanbay ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde güçlü bir şekilde temsil edilmesine öncülük eden ve diasporamızın gür sesi olan UID teşkilatımızın kıymetli yöneticilerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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