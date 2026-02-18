Haberler

Bakan Bayraktar, Birleşik Krallık Enerji Bakanı Miliband ile görüştü


Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'da Birleşik Krallık Enerji Güvenliği Bakanı Ed Miliband ile nükleer enerji ve COP31 iş birliklerini ele aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'da, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasında nükleer enerji teknolojileri ve ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında gerçekleştirilebilecek iş birliklerini ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki güçlü diyaloğu temiz ve güvenli bir enerji geleceği konusunda da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

