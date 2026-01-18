ABD, Bahreyn'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na davet etti

BAHREYN, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan 'Barış Kurulu'na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıkladı.

Bahreyn basını, Manama yönetiminin ABD'den 'Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı' olan Barış Kurulu'na katılma çağrısı aldığını duyurdu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede 'adil ve kalıcı' barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği bildirildi.