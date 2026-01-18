Haberler

ABD, Bahreyn'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na davet etti

ABD, Bahreyn'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na davet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn, ABD tarafından Gazze'de kurulan Barış Kurulu'na katılması yönünde resmi davet aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bölgedeki barış çabalarını takdir ettiğini belirtti.

BAHREYN, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan 'Barış Kurulu'na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıkladı.

Bahreyn basını, Manama yönetiminin ABD'den 'Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı' olan Barış Kurulu'na katılma çağrısı aldığını duyurdu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede 'adil ve kalıcı' barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi