Bahreyn'deki ABD üssü alev alev yandı

Bahreyn'de bulunan ve ABD 5. Filosu'na ev sahipliği yapan stratejik askeri üs, İran tarafından fırlatılan füzelerin hedefi oldu. Saldırı sonrası, askeri yerleşke içerisinde kontrol altına alınamayan bir yangın çıktı. Hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

  • Bahreyn'deki ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi.
  • Saldırı sonrası üs bölgesinde yangın çıktı ve patlamalar yaşandı.
  • Saldırının hedefi, ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun bulunduğu üsttü.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Bahreyn'de bulunan ABD askeri İran'ın füze saldırısının hedefi oldu. Başkent Manama'da konuşlu üs bölgesinde saldırının ardından yangın çıktı. Üssün alev alev yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

ABD 5. FİLOSU ORADA

Saldırının gerçekleştiği üste, ABD Donanması'na bağlı "United States Fifth Fleet" bulunuyor. Körfez'deki deniz güvenliğinden sorumlu olan filo, bölgedeki en kritik Amerikan askeri varlıklarından biri olarak biliniyor.

Yerel kaynaklara göre, saldırı sırasında hava savunma sistemleri devreye girdi. Bazı füzelerin havada imha edildiği, ancak üs çevresinde patlamalar yaşandığı aktarıldı.

ALEVLER YÜKSELDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üs yakınlarında alevlerin yükseldiği ve gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Yangının saldırı sonrası meydana gelen patlamalardan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

