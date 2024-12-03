Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

27 Kasım Cuma günü itibarıyla Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gece Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'da da 16 bölgeyi ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi bölgede büyük çatışmaların yaşanmasına neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya kayıtsız kalmadı.

"BÖLGEMİZDE YERİNDEN OYNAYAN TAŞLAR HALA YERİNE OTURMAMIŞTIR"

Partisinin grup toplantısında Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili ilk kez konuşan Bahçeli "Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Kaotik iklim giderek sertleşiyor. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır.

"ESAD TÜRKİYE İLE ÖN ŞARTSIZ TEMAS KURMALI"

Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamıştır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin istikrara kavuşması samimi dileğimizdir. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalamaz.

"KÜRTLER BİZİM CANIMIZ, PKK, YPG, PYD CAN DÜŞMANIMIZDIR"

Kürtler bizim canımız, PKK, YPG, PYD can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya tükenmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman."