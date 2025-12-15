Haberler

Bahar dizisi final yapıyor

Bahar dizisi final yapıyor
Ekranların sevilen yapımlarından Bahar için yolun sonu göründü. Yayın gününün değiştirilmesinin ardından final kararı alınan Demet Evgar'lı dizi, 64. bölümle birlikte izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

  • Bahar dizisi 64. bölümü ile final yapacak.
  • Dizinin final kararı resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
  • Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı, MF Yapım imzalı Bahar dizisi için final kararı alındı. Sevilen yapım, 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, planlanan yayın takvimi doğrultusunda ekran macerasını noktalayacak. Kısa süre önce yayın gününde değişikliğe gidilen Bahar, salı gününden pazar gününe alınmıştı.

SON 2 BÖLÜM

3. sezonundaki dizinin final kararı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar'ın vedasına son 2 bölüm.

Birlikte çıktığımız bu yolculukta bize kalbinizi açtınız, hikayemize inandınız.

Her bölümde birlikte güldük, ağladık, yeniden başladık.

Bahar, 64. bölümüyle ekrana veda ediyor.

Ama umut, sevgi ve dayanışma dolu hikayesi kalplerde yaşamaya devam edecek.

Bizi evinize, hayatınıza, kalbinize aldığınız için teşekkür ederiz."

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar, konusu ve oyunculuk performanslarıyla sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Yapımın, izlenme oranlarında beklenen büyük yükselişin gerçekleşmemesi halinde yılbaşı öncesinde ekran yolculuğunu tamamlaması planlanıyordu. Alınan final kararıyla birlikte bu plan resmiyet kazanmış oldu.

