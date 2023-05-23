Bahamalar'da Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlenecek

Birçoğu Çin kökenli olan bir grup Bahamalı, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da ejderha teknesi yarışı düzenlemeye hazırlanıyor. Bir Çin geleneği olan yarış, bu ada ülkesinde de kabul görmeye başladı.

Birkaç ejderha teknesi üzerindeki takımlar, Eylül ayında Bahamalar Çin Ejderha Teknesi Derneği tarafından düzenlenecek yarışma için Atlantik Okyanusu sularında, dev bir yolcu gemisi rıhtımının yakınında her Cumartesi antrenman yapıyor.

SES 1 (İngilizce): CHRİSTİE CHİN, Bahamalar Çin Ejderha Teknesi Derneği Başkanı:

"İlk ejderha teknesi festivalini geçen yılın Ağustos ayında yaptık ve oldukça başarılı geçti. 3'ü ABD, Kanada ve Panama'dan olmak üzere yurt dışından gelen 21 ekibin yanı sıra kurumsal sponsor ve şirketlerden 18 yerel takım vardı."

Ejderha tekne takımının Bahamalı antrenörü Nathaniel Farrington, şu anda takımında ülkenin farklı bölgelerini temsil eden 19 sporcu olduğunu belirtti.

SES 2 (İngilizce): NATHANİEL FARRİNGTON, Ejderha teknesi takım antrenörü:

"Festival yaklaştıkça takımların antrenmanlara başlayıp kendilerini festivale hazırlamaları gerekiyor. Antrenman yapan yeni takımlarımız da var. Dolayısıyla bu seneki katılımın geçen senekinden çok daha büyük olmasını bekliyoruz. "

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nassau'dan bildiriyor. (XHTV)