BAE, Yemen'deki ekiplerinin görevini sonlandırdı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerinin görevini kendi isteğiyle sonlandırdığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerinin güvenliğini gözeterek, bu unsurların görevlerinin kendi inisiyatifiyle sona erdirildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin 2015 yılından itibaren Arap Koalisyonu'nun bir parçası olarak meşru hükümete destek vermek, terör örgütlerine karşı yürütülen küresel savaşa katkı sağlamak ve Yemen halkının huzurunu temin etmek adına sahada yer aldığı anımsatıldı. 2019 yılında ana askeri gücün, üstlenilen misyonların tamamlanmasıyla birlikte ülkeden çekildiğine işaret edilen açıklamada, o tarihten beri sadece terörle mücadele amacıyla uluslararası ortaklarla koordineli çalışan kısıtlı sayıda uzman personelin bölgede kaldığı, ancak gelinen noktada bu grubun da faaliyetlerinin nihayete erdiği ifade edildi.

Bakanlık söz konusu kararın, mevcut konjonktürün ihtiyaçlarına dair yapılan detaylı bir durum değerlendirmesi neticesinde alındığını ve BAE'nin bölgesel istikrarı koruma taahhütleriyle örtüştüğünü vurguladı.