Haberler

BAE, Yemen'deki ekiplerinin görevini sonlandırdı

BAE, Yemen'deki ekiplerinin görevini sonlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerinin kendi isteğiyle görevlerini sonlandırdığını açıkladı. BAE, son durumu değerlendirerek bu kararı aldığını belirtti.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerinin görevini kendi isteğiyle sonlandırdığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Yemen'deki terörle mücadele ekiplerinin güvenliğini gözeterek, bu unsurların görevlerinin kendi inisiyatifiyle sona erdirildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin 2015 yılından itibaren Arap Koalisyonu'nun bir parçası olarak meşru hükümete destek vermek, terör örgütlerine karşı yürütülen küresel savaşa katkı sağlamak ve Yemen halkının huzurunu temin etmek adına sahada yer aldığı anımsatıldı. 2019 yılında ana askeri gücün, üstlenilen misyonların tamamlanmasıyla birlikte ülkeden çekildiğine işaret edilen açıklamada, o tarihten beri sadece terörle mücadele amacıyla uluslararası ortaklarla koordineli çalışan kısıtlı sayıda uzman personelin bölgede kaldığı, ancak gelinen noktada bu grubun da faaliyetlerinin nihayete erdiği ifade edildi.

Bakanlık söz konusu kararın, mevcut konjonktürün ihtiyaçlarına dair yapılan detaylı bir durum değerlendirmesi neticesinde alındığını ve BAE'nin bölgesel istikrarı koruma taahhütleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi