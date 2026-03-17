BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
Orta Doğu'da 17. gününde devam eden savaşta, İran'ın misilleme saldırılarına uğrayan BAE'nin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Dubai'de ağırladı. İran'ın bölge ülkelerine yönelik askeri faaliyetleri ve artan güvenlik riskleri, ikilinin görüşmesinin ana gündemini oluştururken, servis edilen fotoğraflardan, Ramazan ayında iki müslüman liderin de oruçlu olmadığı anlaşıldı.
- BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Ürdün Kralı II. Abdullah Dubai'de bir görüşme gerçekleştirdi.
- İki lider İran'ın bölge ülkelerine yönelik askeri faaliyetlerini ve güvenlik risklerini eleştirdi.
- Liderler diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti ve savunma iş birliğinin artırılacağını ifade etti.
Orta Doğu'da savaş 17. gününde devam ederken, İran'ın misilleme saldırılarınauğrayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan,Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Dubai'de ağırladı. İkilinin görüşmesinin gündeminiİran'ın bölge ülkelerine yönelik askeri faaliyetleri ve artan güvenlik riskleri oluştururken servis edilen fotoğraflardaki bir detay herkesin dikkatini çekti.
EGEMENLİK VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU
BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, iki lider İran'ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamalarda, söz konusu faaliyetlerin yalnızca devletlerin egemenliğini değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve normları da ihlal ettiği vurgulandı.
"SARSILMAZ DAYANIŞMA" MESAJI
Görüşmede iki ülkenin karşılıklı güvenlik desteği öne çıktı:
Ürdün Kralı II. Abdullah, BAE'nin güvenliğini sağlamak adına attığı adımlara tam destek verdiklerini ifade etti.
Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Ürdün'ün egemenliğine yönelik tehditlere karşı "sarsılmaz dayanışma" içinde olduklarını belirtti.
DİPLOMASİ ÇAĞRISI
Liderler, askeri gerilimin düşürülmesi ve krizlerin çözümünde diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak yapılan açıklamalar, aynı zamanda savunma iş birliğinin artırılacağına da işaret etti.
ZİYARETTEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde liderlerin samimi bir ortamda bir araya geldiği görülürken, Müslüman iki liderin ramazanda oruçlu olmadıklarıellerindeki su şişelerinden anlaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları da en çok bu detaya takıldı.