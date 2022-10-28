BAE'li Hoşgörü Bakanı'ndan törene damga vuran hareket! Kız öğrencinin dansını görünce diplomayı fırlattı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hoşgörü Bakanı Mübarek El Nahyan'ın bir okulun mezuniyet töreninde yaptığı hareket dikkat çekti. Nahyan, ailesine doğru dans eden bir kız öğrencinin hareketlerden memnun kalmayınca diplomayı elden vermek yerine masaya fırlattı.