BAE'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

BAE'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde teknik arıza nedeniyle düşen askeri helikopterde 2 asker yaşamını yitirdi. BAE Savunma Bakanlığı kazanın ayrıntılarına dair bilgi vermedi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nde askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke sınırları içerisinde ulusal görevlerini ifa eden askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Kazanın teknik bir arıza kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayda BAE Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 2 personelin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ile taziye dileklerinin iletildiği kaydedildi. Helikopterin düştüğü bölgeye veya kazanın detaylarına ilişkin ise henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

