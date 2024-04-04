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Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin ederek uluslararası kamuoyunda büyük üne kavuşan kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Bulgaristan'da dünyaya geldikten sonra çocukluğunda yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle görme kabiliyetini yitiren ve o günden beri kör olan Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayanlar ünlü kahinin birçok olayı önceden bildiğini söylemişti.

İNGİLTERE VE JAPONYA'DA EKONOMİK KRİZ BAŞLADI

Baba Vanga'nın açıklamalarını bu yıl için yorumlayanlar ise ünlü kahinin 2 tahmininin gerçek olduğunu açıkladı. Baba Vanga'nın bu yıl "dünya ekonomik krizle yüzleşecek" dediği belirtilirken İngiltere ve Japonya'da ekonomik krizlerin başlamaya başladığı aktarıldı. İngiliz medyası Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde beklenenden daha büyük bir oranda, yüzde 0.3 oranında düştüğüne dikkat çekildi.

YEN 34 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Japonya'da ise Yen, ABD doları karşısında 151,97 seviyesine gerileyerek son 34 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke şu anda küresel sıralamada dördüncü sıraya geriledi. Öte yandan başta Mısır ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede de irili ufaklı ekonomik krizler yaşanıyor.

İKİNCİ KEHANET DE GERÇEKLEŞİYOR

Medyumun bir diğer öngörüsü de bu yıl sağlık alanında "ciddi gelişmeler" yaşanacağı yönündeydi ve geçtiğimiz haftalarda bir akciğer kanseri aşısı üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Oxford Üniversitesi, Francis Crick Enstitüsü ve London College Üniversitesi'nin ortak çalışmasında "LungVax" isimli bir aşı üzerinde uğraşıldığı ve 3 bin aşı için yaklaşık 2 milyon dolarlık fon topladıkları da belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Baba Vanga Dünya Haberler

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