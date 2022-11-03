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Azgın köpekbalığı ve minik kuş, hırçın sularda kafa kafaya geldi! Sonunda bakın ne oldu

Dünya Haberleri

Okyanusun hırçın suları, ilginç bir karşılaşmaya imza attı. Büyük beyaz köpekbalığı ile karabatak kuşunun karşı karşıya geldiği sırada herkes kuşun tek hamlede yem olacağını düşündü ancak minik kuş, salgıladığı dışkı ile köpekbalığından kurtulmayı başardı.

YouTuber Carlos Gauna'nın kanalında paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde okyanusun derinliklerinde büyük beyaz köpekbalığı ile küçük bir karabatak kuşunun karşı karşıya geldiği görüldü.

HERKES KÖPEKBALIĞININ GALİP GELMESİNİ BEKLEDİ

İlginç karşılaşmada herkes, köpekbalığını kuşu tek hamlede yutmasını bekledi ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmedi. İkilinin karşı karşıya gelmesinin ardından kuş harekete geçti ve dışkı salgılamaya başladı.

Azgın köpekbalığı ve minik kuş, hırçın sularda kafa kafaya geldi! Sonunda bakın ne oldu

KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Köpekbalığı ise kuşun bu savunması karşısında çaresiz kaldı ve yemini bırakarak bölgeden uzaklaştı. YouTuber Carlos Gauna, kuşun savunma taktiğinin çok ilginç olduğunu ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade etti.

Azgın köpekbalığı ve minik kuş, hırçın sularda kafa kafaya geldi! Sonunda bakın ne oldu

Azgın köpekbalığı ve minik kuş, hırçın sularda kafa kafaya geldi! Sonunda bakın ne oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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