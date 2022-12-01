Azerbaycanlılar, Türkiye karşıtı film nedeniyle Bakü'de protesto düzenlediler

Almanya'nın Bakü Büyükelçiliğinin "Sisters Apart" filminin gösteriminin yapılacağını açıklaması, Azerbaycan'da infial oluşturdu.

FİLMİN GÖSTERİMİNİN YAPILMASINI PROTESTO ETTİLER

Filmin gösteriminin yapılacağı yerin önünde toplanan Azerbaycanlı prostocular, "Teröre son", "Yaşasın Azerbaycan, Türkiye" gibi sloganlar attı. Protestoda herhangi olay yaşanmadı.

FİLMİN KONUSU

Öte yandan Azerbaycan sinemaları ise söz konusu filmi yayınlamayı reddetti. Filmde, Alman silahlı kuvvetlerinin bir askeri olan Rojda Hani, Irak'taki Kürt askerlerini DEAŞ'a karşı savaşmaları için eğitiyor. Ancak aslında kayıp kız kardeşi Barivan'ı aradığını kimse bilmiyor. Ayrıca filmde Türk askerleri zalim, kana susamış, sinsi bir "potansiyel düşman" olarak gösteriliyor.